Fietser zwaargewond bij aanrijding in Eindhoven, deel van Jeroen Boschlaan afgesloten

Orgelman Thijs Haenen bestolen van oude geldbus: ‘Hier zal ik elke kerst weer aan denken’

EINDHOVEN - Het kerstgevoel van orgelman Thijs Haenen (30) uit Eindhoven is dit jaar flink beschadigd. Na een hele dag mensen blij maken met zijn muziek, rukte een man op de fiets zijn geldbus zaterdag van het orgel. Weg omzet, maar nog erger is dat Haenen zijn geldbus kwijt is.

12:32