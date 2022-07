Fietser zwaargewond bij botsing met auto in Eindhoven, traumaheli opgeroepen

met video Het PSV van komend seizoen krijgt langzaam maar zeker al vorm, vindt PS­V-wat­cher Elfrink

PSV is de afgelopen weken volle bak bezig geweest om de selectie voor komend seizoen in te richten. PSV-watcher Rik Elfrink van het ED volgt het trainingskamp van de club in Duitsland en stelt dat de selectie al aardig vorm krijgt. ,,Ze hebben de keeper, rechtsback en spits die ze wilden. Dat waren belangrijke posities, waarop versterking nodig was.”

6 juli