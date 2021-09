Fietser zwaargewond geraakt bij aanrijding met auto in Eindhoven

Studenten mogen weer de collegeban­ken in, al verdwijnt ‘onderwijs via een schermpje’ niet helemaal

1 september EINDHOVEN - Na anderhalf jaar ‘onderwijs via een schermpje’, mogen hbo- en universiteitsstudenten eindelijk weer de collegebanken in. Die heropening van het hoger onderwijs ging echter niet zonder slag of stoot, zo klinkt het in Eindhoven. ,,Het was een enorme klus.”