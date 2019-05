Fietser zwaargewond na aanrijding door auto in Eindhoven

Knuffelen met Minions of Pikachu en op de foto met Star Wars-hel­den in Eindhoven: een droom wordt werkelijk­heid

19:45 EINDHOVEN - Samen met Pikachu, de gekke Minions of de stoere Stormtroopers uit Star Wars op de foto. Die droom werd zaterdag in de Eindhovense binnenstad voor even werkelijkheid tijdens de Cartoon Parade.