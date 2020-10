Fietsers enthousiast over nieuwe brug over A2. ‘Maar een hekje zou fijn zijn’

De brug is er gekomen om het autoverkeer op de Anthony Fokkerweg meer ruimte te kunnen geven. Het fietsverkeer heeft nu zijn eigen riante oversteek: de route is daardoor een stuk veiliger geworden en bovendien scheelt het twee stoplichten.

Rond kwart voor twaalf heeft zich al een aardige massa fietsers verzameld bij de dan nog afgesloten 160 meter lange en 22 meter hoge brug. Een enkeling omzeilt afzettingsborden en waagt alvast ‘illegaal’ de oversteek. Onder hen ook Jan Heijne (78) en Harrie de Bont (88).

Niet weg te branden

De mannen trekken er al vijftig jaar samen met de fiets op uit. De laatste maanden waren ze niet weg te branden bij de brug in wording. ,,We komen hier elke dag om van de dynamiek van dit gebeuren getuige te zijn", zegt Heijne. ,,En we wilden nu héél graag de primeur beleven.” De Bont is blij met de brug: ,,Die andere oversteek was gevaarlijk.”

Piet en Tilly van Schijndel zijn op de tandem gekomen. Piet zit achterop, want is visueel gehandicapt. ,,Hartstikke leuk dat we vandaag bij de eersten zijn", zegt Tilly verrukt. Het proefritje over de imposante, ranke boogbrug bevalt het echtpaar uitstekend. ,,Dit is een stuk veiliger. En je hoeft ook niet meer te stoppen bij het stoplicht. Vooral met een tandem is dat lastig", zegt Piet.

Quote Aan de andere kant kijk je wel heel erg de diepte in. Een hekje zou daar heel fijn zijn Piet van Schijndel

Nog een pluspunt: ,,Die helling is helemaal niet steil. Valt me reuze mee.” Ook heeft hij een puntje van kritiek: ,,Als je aan de andere kant de bocht om komt, kijk je wel heel erg de diepte in. Een hekje zou daar heel fijn zijn.”

Van Schijndel heeft wel een beetje gelijk. Aan de oostkant van de brug ligt ter weerszijden van het fietspad een steil, schuin aflopend talud van zeven meter diep. Maar een hek of vangrail komt er echter niet, zegt Hendrik Jan Vennix, projectleider bij de gemeente Eindhoven. Bij het ontwerp is er uitvoerig gekeken, zegt Vennix. ,,Een hek is niet nodig. Ik denk dat het een kwestie van wennen is.”

Het bos in

Ook Evert van Leeuwen, Jan van Krugten en Lenie Reemer -echte Strijpenaren- kwamen vrijdag als een van de eersten over de brug. ,,Wij zijn er speciaal voor gekomen. Ik wilde het wel eens meemaken. Normaal reden we altijd over de Anthony Fokkerweg. Maar dit is een stuk veiliger. Dat is de grootste winst", zegt Van Leeuwen. ,,Er komen hier ook veel schoolkinderen overheen.”

Naast veel lovende woorden klonk er vrijdag ook wat gemopper. Fietsers die aan de oostkant pal langs de A2 over het fietspad richting de brug rijden, worden in het zicht van de haven rechtsaf het bos ingestuurd. Na een flinke lus via de Oirschotsedijk en de Anthony Fokkerweg, komen ze pas bij de brug uit. Volgens de projectleider wordt nog gekeken naar de mogelijkheid om het pad langs de snelweg aan te laten sluiten op het pad naar de brug. ,,Of dat lukt is nog de vraag, want dan moet er wel een flink hoogteverschil worden overwonnen", aldus Vennix.

Volledig scherm Piet en Tilly van Schijndel op de tandem. © Bert Jansen/DCI Media