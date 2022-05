Fietsers gewond bij ernstig ongeluk rotonde Boschdijk en Kronehoefstraat: ‘Hulpeloos achtergelaten’

Toen de muizen door de klas renden, sprong de juf van het Van der Puttcolle­ge op een stoel

EINDHOVEN - Een nieuwe school zonder schoolgebouw, dat was het lot van het Van der Puttcollege in Eindhoven. In 1957 nam de school daarom een aantal noodgebouwen in gebruik aan de Hermelijnstraat (die toen nog Frankrijkstraat heette).

28 mei