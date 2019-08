Fietsersbond: 'Nieuwe oversteek fietsers Ten Hagestraat Eindhoven is levensgevaarlijk’

EINDHOVEN - De Fietsersbond Eindhoven noemt de nieuwe inrichting van de Ten Hagestraat ‘levensgevaarlijk'. De route is voor fietsers 'onduidelijk en onlogisch’, twittert de bond op internet. ‘Kwestie van weken of dagen tot eerste (zware) ongeval’, klinkt het bezorgd, geadresseerd aan de gemeente Eindhoven.

Een kwartiertje posten op de straat, bij de ingang van parkeergarage Heuvel, is voldoende om dat beeld te bevestigen. Ook fietsers komen mopperend voorbij. Enkele van hen stoppen als ze de verslaggever van het ED zien. Om hun hart te luchten. ,,Bezopen. Gevaarlijk. Dat is het. Ik snap niet dat mensen dit zo kunnen bedenken", zegt Geesje Dening als ze net luid commentaar gevend op de situatie is overgestoken.

De herinrichting van de Ten Hagestraat is onderdeel van het project om de Vestdijk te vergroenen en opnieuw in te richten, met één rijbaan voor auto's en één voor bussen. Voor fietsers is er een dubbel fietspad gepland en deels al aangelegd. Wie nu van de Vestdijk via de opnieuw ingerichte Ten Hagestraat de stad in wil op de fiets, moet aan de rechterkant blijven, terwijl het dubbele fietspad voorheen aan de linkerkant lag. Vervolgens moet de fietser (diagonaal) oversteken om zijn weg te vervolgen. Precies op het punt waar auto's de parkeergarage in willen of juist uitkomen. En autoverkeer heeft hier voorrang.

De Fietsersbond was wel betrokken bij het maken van de plannen, vertelt Pieter Nuiten. ,,We hebben duidelijk gemaakt dat we er niet blij mee zijn, maar de gemeente heeft ervoor gekozen het toch zo te doen. We hebben dan ook bezwaren tegen het verkeersbesluit gemaakt. Binnenkort kunnen we die toelichten.”

Wat moet er gedaan worden op de situatie te verbeteren? ,,Liefst zouden we het heel anders willen. Maar fietsverkeer komt aan de rechterkant van de weg aan, vanaf het kanaal. Dus moet je ergens kruisen. Misschien kan dat beter bij de kruising met de Vestdijk. Of fietsers moeten voorrang krijgen bij de oversteek, dat is ook beter op deze belangrijke snelfietsroute. Al leidt dat ook soms tot gevaarlijke situaties, zoals eerder bij de Bilderdijklaan/Wal (daar verongelukte zelfs een fietsster, waarna er weer stoplichten zijn geplaatst - red.). In ieder geval moet er iets gebeuren. En in de tussentijd hopen we dat er geen ongelukken gebeuren", aldus Nuiten.

Volledig scherm De situatie op de nieuw ingerichte Ten Hagestraat in Eindhoven is gevaarlijk voor fietsers. © Michel Theeuwen

De gemeente Eindhoven erkent dat de situatie ‘onduidelijkheid en/of verwarring kan oproepen’. En er is wel degelijk nagedacht over de oversteek, laat een woordvoerder van wethouder Monique List weten. Op dit punt rijdt het verkeer langzaam en begint de binnenstad, een logische oversteek. Bovendien zou oversteken bij de Vestdijk veel tijd kosten voor de fietsers, iets wat normaal ook niet werkt.

Verder wijst de zegsman erop dat elke nieuwe situatie een kwestie is van wennen. De gemeente houdt de ontwikkeling in de gaten. Mocht het nodig zijn dan volgen er maatregelen om de situatie te verduidelijken, aldus de antwoorden. Er komt in ieder geval nog groen op de hoek van de oversteek.

De situatie is onoverzichtelijk of in ieder geval nog onbekend. Veel fietsers, voetgangers én automobilisten zoeken naar de juiste weg. Fietsers némen voorrang, voorzichtige autorijders stoppen maar om ze door te laten. Brommertjes of scooters nemen gewoon de rijweg, sommige ongeduldige fietsers rijden gewoon over de stoep richting Vestdijk. Dat is en blijft de kortste weg als je rechtsaf richting Stratum wil. Hardrijdende auto's, zoals de Fietsersbond heeft gesignaleerd, waren er gistermiddag niet. Fietsers kijken wel goed uit, maar rijden soms toch door. Kortom: een onoverzichtelijke en zeker als het drukker is in de spits of in het weekend een gevaarlijke situatie.

Papier

,,Dat het gevaarlijk is, zie ik met mijn eigen ogen", bevestigt Eindhoven Victor Huizinga die net op een scootertje de oversteek heeft gemaakt. ,,Misschien dat dit op papier wel werkt, maar in de praktijk niet. Veel studenten en andere fietsers kennen de stad niet goed genoeg en doen dan maar wat. En ja dat ze hier de kortste route naar de Vestdijk nemen, dat had je ook wel kunnen voorzien.” Even later komt Dening mopperend voorbij met een vriendin, voor haar fietstochtje van Tongelre naar de stad. ,,Het was zo mooi hier, gewoon aan een kant rechtdoor de stad in. Dit is gevaarlijk. Het lijkt me wel een onderwerp voor een stukje in de krant.”