Fietsevenementen in Eindhoven: Wielrennen moet je doen, niet naar kijken

Havik wint nieuwe wielerron­de op Eindhoven­se Campus, die naar meer smaakt

23 juni Piotr Havik is de eerste winnaar geworden van het nieuwe High Tech Crit Festival in Eindhoven. Tijdens de topkoers bij het evenement op de High Tech Campus wist de 23-jarige semi-prof uit Ammerstol zijn twee medevluchters Tim Naberman (Genemuiden) en Thijs de Lange (Kattendijke) in de slotfase af te schudden. Hij kwam alleen over de streep.