Fietslichtcampagne op SintLucas: ‘Een lampje van een paar euro kan al een ongeluk voorkomen’

EINDHOVEN - Conciërge David Goijen van SintLucas is blij met het resultaat van de Fietslichtcampagne op de vroege dinsdagochtend. ,,Het is een echte verbetering ten opzichte van de vorige jaren.”

De leerlingen van de creatieve opleiding SintLucas op de Torenallee in Eindhoven stappen verbaasd en aarzelend van hun fietsen af als ze bij de ingang van de fietskelder van school een ‘ontvangstcomité’ zien staan. Niemand mag naar binnen voordat de fietsverlichting is gecontroleerd. Mankeert er iets? Dan komt er een label aan te hangen en wacht er in de kelder de volgende verrassing.

Conciërge David Goijen en vier politieagenten vangen de leerlingen op. Fietsen met werkende verlichting mogen links geparkeerd worden. Hangt er een label aan, dan is het rechtsaf of meteen door naar de aanwezige fietsenmaker. ,,Veiligheid gaat voor alles. De leerlingen moeten goed en veilig aankomen op school. Gelukkig is er nog nooit iets gebeurd, maar voorkomen is beter dan genezen”, zegt Goijen, organisator van de campagne.

Is het een kwestie van een batterij vervangen dan zorgt Theon Valks van fietsenwinkel Velo d’Anvers daarvoor. Valks werkt vrijblijvend mee. ,,Goede verlichting is belangrijk. Te vaak moet ik fietsen repareren die betrokken zijn bij een ongeluk.”

Het is voor het vierde jaar dat SintLucas de Fietslichtcampagne houdt. In samenwerking met de wijkagenten Ron van Kleef en Mitch van der Hoeven en twee agenten in opleiding wil de school een stukje bewustwording kweken bij de leerlingen. Van Kleef: ,,Het zijn weer de donkere dagen en zonder goede verlichting zie je fietsers niet. Een lampje van een paar euro kan al een ongeluk voorkomen.”

Voor Zeliha (14) is het niet de eerste controle. ,,Ze doen dit ieder jaar, maar het is goed dat ze het doen. Soms zie je fietsers echt niet in het donker. Fijn dat de school om onze veiligheid geeft.” Voor Ruben (12) is het wel de eerste keer en hij vindt het een goede actie. Bij aankomst had hij de politiebus zien staan en vroeg zich al af wat er aan de hand was. Zijn licht is in orde en bovendien draagt hij een lichtgevende band om zijn bovenarm. ,,Die draag ik nu iedere ochtend. Het is nog donker als ik van huis vertrek.”

De resultaten van de campagne krijgen ouders en verzorgers per mail toegestuurd, zodat zij ook op de hoogte zijn en er thuis nog eens over nagepraat kan worden. Kapotte fietsverlichting die niet ter plaatse gemaakt kan worden, moeten scholieren en/of ouders zelf repareren. En hoe sneller, hoe beter, allereerst voor een goede zichtbaarheid, maar ook om een boete te voorkomen van 55 euro te voorkomen. Want worden de scholieren dinsdag nog vriendelijk aangesproken door de agenten, dat kan tijdens een controleactie in de wijk in december zomaar eens anders zijn.

In totaal zijn er 270 fietsen gecontroleerd, bij 38 was de verlichting niet goed. Zowel de politie als Goijen zijn positief gestemd. Goijen: ,,Ik ben heel gelukkig met het resultaat. Er zijn veel fietsen met goede verlichting. Slecht 14 procent was niet in orde. Voorgaande jaren lag dit rond 25 procent.”