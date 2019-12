Fietspaden in centrum Eindhoven worden voor de veiligheid toch rood

Zoekactie in Albertka­naal naar wapen dat gebruikt werd bij moord op Eindhoven­se zakenman Marcel van Hout

4 december PELT / GENK - Het parket in België heeft woensdag een zoekactie gehouden in het Albertkanaal in Genk. Daar werd gezocht naar het moordwapen en eventueel ander bewijsmateriaal van de moord op de Eindhovense zakenman Marcel Van Hout, die op 22 november 2017 dood werd aangetroffen in zijn woning in Pelt. Dat meldt het parket aan het Nieuwsblad.