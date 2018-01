Fietsster aangereden op Eisenhowerlaan in Eindhoven, automobilist rijdt door

‘Nu is het Van Abbe Eindhoven een heel klein Rijksmuseum’

6 januari EINDHOVEN - De 10 Topstukken on Tour hangen een beetje verstopt op de tweede etage van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Toch is het museum enthousiast om weer eens onder meer een echte Rembrandt in huis te hebben. Zondagmiddag wordt de piek in bezoekersaantallen verwacht.