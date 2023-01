Fietsster ernstig gewond na ongeluk op rondweg in Eindhoven

Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma dicht bij een overgang naar sc Heerenveen

Voormalig PSV'er Jeffrey Bruma is op weg naar sc Heerenveen. De centrale verdediger is in gesprek met de Friese club om daar de defensie te gaan leiden, maar moet nog wel overeenstemming bereiken over de persoonlijke voorwaarden. Zijn contract bij het Turkse Kasimpasa wordt voor een beperkt bedrag afgekocht, als het allemaal doorgaat.

12:55