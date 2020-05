Fietsster met spoed naar ziekenhuis na zwaar ongeluk bij Winkelcentrum Woensel in Eindhoven

Voor elkaar: 'Ook een druppel op een gloeiende plaat helpt'

11:15 EINDHOVEN - Ondanks zijn gevorderde leeftijd helpt Eindhovenaar Louis Hornsveld al vier jaar kinderen met een taalachterstand. Dat doet hij in het programma Woordenschat dat onder meer met steun van corporatie Trudo in Woensel-West is opgezet.