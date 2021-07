Fietstunnel Neckerspoel omgetoverd tot kleurig kunstwerk

EINDHOVEN - Een bus met kleurrijke passagiers, een moeder met kind, mensen van allerlei pluimage in een flat. Als je door de fietstunnel Neckerspoel fietst kom je het allemaal tegen. Kunstenaar Johan Moorman uit Eindhoven knapte de tunnel op met zijn kunstwerk Together Forever.

Moorman won de ontwerpwedstrijd die de gemeente begin dit jaar uitschreef. De tunnel tussen busstation en het Beursgebouw was al belangrijk voor de bereikbaarheid van het stationsgebied, maar die rol wordt nog groter door de ontwikkelingen in Knoop XL en de bouw van District E en fietsflat Neckerspoel. Aan Moorman de taak dit drukke knooppunt te vertalen in street art. Moorman: ,,De tunnel zelf is natuurlijk al een fysieke verbinding en ik wilde met alle kleuren culturen en etniciteiten verbinden. Die kleuren lopen als een soort regenboog over het plafond en door op de muren.”

’s Nachts het plafond spuiten

Drie weken is Moorman en zijn team bezig geweest. ,,Omdat het zo'n druk punt is kon de tunnel overdag niet afgesloten worden. Mensen zouden dan hun trein missen. Daarom hebben we ’s nachts gewerkt om het plafond te spuiten. Wel heel vreemd dat er vanaf het Philips Stadion tot aan de Dommel helemaal niemand is daar. Overdag voornamelijk forensen die van A naar B gaan. Die bleven ook wel even kijken naar het work in progress.”

Als er in Eindhoven een tunnel of viaduct na verloop van jaren groot onderhoud nodig heeft, wordt deze sinds 2016 opgeknapt door middel van street art. Zo zijn er nu 49 tunnels, viaducten en spoorwanden veranderd in openbare kunstwerken. Deze zijn te zien op eindhoven.nl/tunnelvisie.

Volledig scherm Fietstunnel Neckerspoel door Johan Moorman omgetoverd tot kunstwerk. © LukeDaDuke

