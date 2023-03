FIFA steunt oproep Thijs Slegers: ‘Overweeg bloed- of stamceldonor te worden’

Inspectie Gezond­heids­zorg ziet geen reden voor eigen onderzoek Anna Ziekenhuis

GELDROP - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is niet van plan om te controleren of een internist na eerdere calamiteiten in het Anna Ziekenhuis mogelijk nog eens zes patiënten te laat naar de ic stuurde.