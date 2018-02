Fifth NRE krijgt eindelijk bouwvergunning

EINDHOVEN - Bijna acht jaar na de eerste contacten met de gemeente Eindhoven heeft jazzclub Fifth NRE op het NRE-terrein dan toch de bouwvergunning gekregen. Wethouder Mary Ann Schreurs bracht de papieren vrijdagavond zelf naar initiatiefnemer Hein van Stiphout tijdens de maandelijkse Thank God it's Friday-avond.

,,Die hebben we voor de gelegenheid maar omgedoopt in 'Thank God it's decided", aldus Van Stiphout.

Het idee om een jazzclub met livemuziek, bar en restaurant te beginnen in gebouw 5, de voormalige gasfabriek, viel in goede aarde. In 2013 kon Fifth NRE tijdens GLOW voor het eerst de deuren openen, op een tijdelijke vergunning. Maar vervolgens duurde het jaren voordat er duidelijkheid kwam. Van Stiphout zocht zelfs de publiciteit in deze krant omdat er geen beweging in zat. Daarop nam de gemeente de verantwoordelijkheid voor de sanering op zich en werd het bestemmingsplan gemaakt.

Hoewel andere initiatieven, zoals de wooncomplexen NRE Twee en de Kaswoningen, al langer een vergunning hebben, moest Van Stiphout wachten op het bestemmingsplan. Fifth NRE is het enige grote horecaconcept op het NRE-terrein en de omwonenden vreesden veel overlast. Dus moest het bestemmingsplan eerst vastgesteld worden voordat door de gemeente de omgevingsvergunning verleend kon worden. Van Stiphout gaat nu op zoek naar een aannemer om zo snel mogelijk te beginnen met de verbouwing. Vanaf nu is er bovendien elke zondagmiddag live muziek te horen.