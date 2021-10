Fikse korting bij tankstation in Eindhoven blijkt ‘rebelse verjaardagsstunt’, tientallen auto's in file

Zo’n veertig tot vijftig auto’s stonden maandagavond in de file bij DCB Energy aan het Flight Forum in Eindhoven om te kunnen tanken. ,,Het is een gekkenhuis”, liet een voorbijganger die avond weten. Volgens Yvonne de Snaijer van DCB Energy is het nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen op de korting van 60 cent afkwamen. ,,Het is wel bekend dat honderden mensen gebruik hebben gemaakt van de actie", vertelt De Snaijer.