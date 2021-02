File bij Eindhoven door ongeluk op A67, verder weinig drukte op de weg in Brabant ondanks gladde ochtendspits

Gladheid

In Brabant stonden maandagochtend een stuk minder files dan in de rest van het land. In het noorden en midden van Nederland was er namelijk kans op gladheid en zijn er al meerdere ongelukken gebeurd. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe vanwege ‘verraderlijke gladheid door ijzel’.