File op A67 bij knooppunt De Hogt opgelost

Video Schmidt is enorm teleurge­steld over remise van PSV: ‘We speelden weer goed en hadden de week goed willen besluiten’

Trainer Roger Schmidt van PSV was zondagmiddag enorm teleurgesteld na het gelijkspel van zijn club in Heerenveen. De coach zat nooit rustig op de bank tijdens de wedstrijd, omdat PSV er niet in slaagde een enorm overwicht in een grote voorsprong om te zetten. De snelle 0-1 van Carlos Vinícius had vanuit PSV-perspectief gevolgd moeten worden door meer goals, maar dat lukte almaar niet.

29 november