File op de A58 richting Eindhoven na ongeluk bij knooppunt Batadorp

Vinding TU Eindhoven: met licht harde schijven beschrij­ven; extra kansen fotonica

14:42 EINDHOVEN - Onderzoekers van de TU/e hebben een methode ontwikkeld om met laserlichtpulsen rechtstreeks data vast te leggen op een magnetische harde schijf. Tot nog toe moest voor de opslag van data die met laserlicht door glasvezel wordt gestuurd deze altijd eerst worden omgezet in elektronische data. Alleen dan kan deze op een harde schijf of in geheugenchips worden geschreven.