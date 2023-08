File van drie kwartier door ongeval op A2 bij Eindhoven, linkerrijstrook afgesloten

Oranjegek­te bij Frank en Ellie in Halvemaan­straat: ‘Mensen kijken raar op dat wij de boel versierd hebben’

EINDHOVEN - Hoewel de Oranje Leeuwinnen komende zondag in de achtste finale van het WK voetbal staan, is van oranjegekte nog geen sprake. Behalve dan in de Halvemaanstraat in Eindhoven. Daar hebben Frank en Ellie van Oosterhout hun huis uitbundig versierd.