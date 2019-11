Files op A2 en N2 door ongelukken in ochtendspits

Topdrukte bij pakketbe­zor­ger UPS in Eindhoven: Black Friday is meer een Black Week

6:30 EINDHOVEN - Vandaag is het Black Friday, het koopjesfestijn dat ons land in een paar jaar tijd gretig van de Amerikanen heeft overgenomen. Bij pakketbezorgers als UPS is het fenomeen in korte tijd uitgegroeid tot vast onderdeel van ’peak season'.