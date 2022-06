Files richting Eindhoven door ongevallen op A2 en A50, rijstrook dicht

Schuur vol wapens: Eindho­venaar moet zes jaar de cel in

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Voor het opslaan van een 'zeldzaam grote hoeveelheid’ wapens krijgt een 40-jarige man uit Eindhoven zes jaar celstraf. De rechtbank in Den Bosch acht bewezen dat de man wist dat er in zijn garagebox aan de Italiëlaan 33 volautomatische geweren en pistolen lagen opgeslagen plus nog eens 1121 hulpstukken, ook bedoeld voor zware wapens.

1 juni