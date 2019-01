Film over bombardement Eindhoven krijgt vorm

VideoEINDHOVEN - De makers van een film over het Sinterklaasbombardement in 1942 op Eindhoven, zien hun plan steeds vastere vorm krijgen. Vrijdag 4 januari praten ze met Philips over de inhoud en eventueel sponsoring van de film.

De crowdfunding is geslaagd, de beoogde 35.000 euro zijn binnen. De ruwe versie van het script is klaar en wordt vrijdag 4 januari voorgelegd aan Philips-bedrijfshistoricus Jan Paulussen. De makers van de film Oyster 1942 zien de realisatie van hun project stap voor stap dichterbij komen.

De film gaat over het Britse Sinterklaasbombardement op Eindhovense Philipsfabrieken op 6 december 1942. De fabrieken waren onder de codenaam Operation Oyster doelwit van de Britten omdat er lampen en radiobuizen gemaakt werden die door de Duitsers gebruikt konden worden. Bij het bombardement kwamen 135 Eindhovenaren om het leven. De bommen vielen op Strijp S met het Klokgebouw en het Veemgebouw en op de Lichttoren aan de Mathildelaan.

Sponsoren

Producent Arjan Senden legt het ruwe script aan de Philips-historicus voor omdat hij wil dat zijn film historisch juist is. Ook hoopt hij dat Philips een financiële bijdrage aan zijn project wil leveren. In totaal hebben de makers ‘drie à vier ton nodig', zegt Senden. Na de geslaagde crowdfunding via de website oyster1942.nl, mikken ze nu op grotere sponsoren in de hoop dat die met grotere bedragen over de brug komen.

De film vertelt het verhaal van een Eindhovens gezin dat het hoofd in de oorlog boven water probeert te houden. Een kind van het gezin is omgekomen bij het bombardement, een zoon doet klussen voor het verzet, een dochter houdt het met een Duitser. Tegelijkertijd besluiten de ouders van het gezin te helpen bij de ontsnapping van een neergeschoten Britse piloot via de zogeheten Limburgse pilotenlijn.

Vliegtuigen

Senden en regisseur Klaas van Eijkeren krijgen de beschikking over originele wapens en vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Lancaster-bommenwerpers komen van de Battle of Britain Memorial Flight, een Britse instelling die vliegend oorlogsmateriaal koestert en in de lucht houdt. De Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht werkt eveneens mee. Ook ‘Keep Them Roling’ en ‘Wheels’ hebben medewerking toegezegd. Deze verenigingen houden rijdend oorlogsmateriaal op de weg. De Zuidlimburgse Stoom Maatschappij stelt een stoomlocomotief ter beschikking.

Zomer