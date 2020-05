Film over Eindhovens rocktrio Peter Pan Speedrock beleeft internet-première

EINDHOVEN - De documentaire ‘Speedfreak Manifesto’ over de Eindhovense band Peter Pan Speedrock (PPSR) beleeft vrijdagavond 22 mei zijn internet-première. De film uit 2006 is vanaf 20.00 uur te zien op YouTube .

Omdat rockfans tijdens deze ‘thuisblijf-tijden’ iets extra’s te bieden, zet platenlabel Suburban Records de documentaire over van PPSR online. De film laat zien ,,hoe een bandje uit Eindhoven uitgroeit tot een alles platwalsende oorlogsmachine”. De documentaire verscheen destijds op dvd.

‘Speedfreak Manifesto’ biedt onder meer beelden van PPSR-shows op Dynamo Open Air, Pinkpop en Lowlands. Ook wordt de band gevolgd rondom optredens in de Verenigde Staten en Canada. Het gala rond de uitreiking van de Zilveren Harp, waar het trio speelde met het Metropole Orkest, krijgt eveneens aandacht.

Peter Pan Speedrock werd opgericht in 1995 en speelde in 2016 zijn laatste show in de Effenaar. De band combineerde invloeden uit metal, punk, hardrock, psychobilly en rock-’n-roll. PPSR geldt als de belangrijkste vaandeldrager van de ‘Eindhoven Rockcity’-beweging.

Online-festival op Hemelvaartsdag

PPSR-frontman Peter van Elderen is morgen, Hemelvaartsdag, ook te zien tijdens het Eindhovense online-festival Heaven On Air. Hij treedt op met The Blackest White, het duo dat hij vormt met Eva Mara. Het festival is bedacht door Marjolein Elings, bedrijfsleider van café The Jack. Zij organiseert het internet-evenement in samenwerking met Dynamo, café Altstadt en de Effenaar.