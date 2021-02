Film over euthanasie en demente Willy uit Eindhoven online in première

EINDHOVEN - Wanneer ben je nog wilsbekwaam en kun je zelf beslissen of je nog wil leven? In de documentaire ‘Dokter Kees’ gaat Jesse van Venrooij in een Eindhovens verpleeghuis op zoek naar ‘de wil’ van de demente Willy. Vanaf zondag 14 februari is de film online te zien.

Kees van Gelder is specialist ouderengeneeskunde bij Vitalis Vaandelhof in Eindhoven, een afdeling waar Vitalis WoonZorg Groep samen met GGzE senioren met psychische en gedragsproblemen begeleidt.

Oud-wielrenner

Een van zijn patiënten is de Eindhovense Willy Oppers, bekend als amateurwielrenner en van zijn dierenspeciaalzaak in de stad. Hij lijdt aan een zware vorm van dementie en niet-aangeboren hersenletsel door meerdere valpartijen tijdens het wielrennen. Hij heeft last van agressieve buien, wanen en is vaak verzonken in zichzelf.

Zijn vrouw en (pleeg)kinderen staan achter zijn wilsverklaring: hij heeft altijd gezegd zo niet te willen leven. Samen met dokter Kees zoeken ze naar de beste oplossing voor Willy.

Kwetsbare momenten

Filmmaker Jesse van Venrooij uit Oisterwijk volgt Kees, Willy en zijn familie in deze complexe zoektocht en mocht bij veel kwetsbare momenten aanwezig zijn. Het werd een ontroerende documentaire over het dilemma van euthanasie bij gevorderde dementie. Maar ook over liefde, verdriet en het loslaten van een dierbare.

Willy Oppers overleed in het najaar van 2019 op 80-jarige leeftijd. Deze krant schreef kort daarvoor uitgebreid over zijn euthanasiewens.

Broet en Natlab

Dokter Kees – Zoekend naar de wil van Willy is een eerste film uit de nieuwe reeks ‘Broet <3 Natlab’. Onder die noemer presenteert het Eindhovense filmplatform en het filmhuis de komende tijd online films van regionale makers. Dit gebeurt op het streamingplatform Picl, gespecialiseerd in arthousefilms.

Om toch de filmervaring een extraatje te geven nu de bioscopen nog gesloten zijn, is er tijdens ‘Broet <3 Natlab’ altijd een korte introductie of vooraf opgenomen Q&A (question & answer) met de maker, zo ook bij deze Dokter Kees, die 63 minuten duurt.

‘Dokter Kees – Zoekend naar de wil van Willy’ is vanaf maandag 15 februari tot en met 15 juni te zien op Picl. Via de NNVE (de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) is het 14 februari al mogelijk om de film te zien.

Volledig scherm Willy en Laura © Jesse van Venrooij