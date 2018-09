Film over oorlog Eindhoven in de maak

Picknickta­fel Achtse Barrier weggehaald na vernielin­gen

11:50 EINDHOVEN - De teleurstelling is groot bij de mensen rondom het project van de Bloementuin. De picknicktafel die overdag voor veel plezier zorgde, maar 's nachts geregeld jongeren aantrok die voor overlast zorgden is dinsdagochtend verwijderd uit het park in de Achtse Barrier.