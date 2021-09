Filmbeelden van Emma van der Put verwonderen

RecensieEmma van der Put exposeert in het TAC in Eindhoven recent foto- en videowerk. Dat maakt indruk, want ze speelt buitengewoon knap met beeld en vorm.

Geen idee of het zo was bedoeld, maar het feit dat er rondom het Temporary Art Centre (TAC) heel hard wordt gesloopt en - binnenkort - gebouwd, maakt dat de films en fotowerken van Emma van der Put er zeer op hun plaats zijn. Want die werken spelen zich stuk voor stuk af in de openbare ruimte en hebben veel, zoniet alles, van doen met de veranderingen in de openbare ruimte, met ontwikkelingen in stedelijke gebieden ook. En dus is het prettig om met het bouwzand knersend onder je schoenzolen de expositie ‘Soon’ te kunnen bekijken.

Dat lijkt saai

Van der Put (Den Bosch, 33) maakt video- en fotowerken. In beide gevallen richt ze de lens op gebouwen. En op mensen die zich op de een of andere manier verhouden tot die gebouwen. Dat kunnen passanten zijn, winkelend publiek, rennende of werkende mensen. Soms liggen ze languit in het gras, genietend van de zon. De foto’s - prints in een lichtbox - in het TAC tonen onder meer mensen in een grote, glazen ruimte of een joggende man die langs een kantoor rent. Dat lijkt saai, maar Van der Put voegt steevast iets toe aan haar foto’s. Zo zie je op het werk ‘Mall of Europe’ uit 2020 een aantal mensen in een groot gebouw met veel staal en glas. Ze zijn schuin van onderen gefotografeerd en door de spiegelingen ontstaat er een wonderlijk spel van lijnen en vlakken.

Dat ietwat vervormende of surreële zie je nog meer terug in de films. Ook hier richt zij haar camera op een bepaalde omgeving en registreert. Soms is dat een vast standpunt, soms is het een montage van veel verschillende beelden. Want die montage, daarmee maakt Van der Put haar films tot wonderlijke vertellingen, puntgaaf uitgewerkt. Het schuurt, door de onscherpte, door de korreligheid en de soms zeer verrassende combinaties van beelden. Maar altijd komen die uiteindelijk bij elkaar en krijg je zo weer een beetje meer inzicht in hoe wij ons verhouden tot onze omgeving.

Eerder dit jaar was werk van haar te zien op de tweede biënnale Kunst in de heilige driehoek. Het werk werd daar getoond in een keurig gerestaureerde oude stal aan de rand van Oosterhout. En ofschoon het ook daar indruk maakte, zijn de films en prints in het altijd lekker shabby en zeer urbane TAC beter op hun plaats. Al helemaal nu er rondom het gebouw flink wordt gesloopt en gebouwd en ook de wetenschap dat het atelier- en expo-complex binnenkort zelf wordt aangepakt, maakt de kijkervaring een tikje rijker.

Presentatie ‘SOON’, Emma van der Put. TAC, Vonderweg 1, Eindhoven (ingang Ventoselaan). Open: vr t/m zo van 16-21 uur. Tot 3 okt. Op 3 okt finissage: vertoning van de film ‘Passage 1 (Commerce)’, met sound-performance van Vito Willems en Maxime Rouquart.

Volledig scherm Uit de film 'Soon', 2018. Emma van der Put. © Emma van der Put, courtesey tegenboschvanvreden, Amsterdam