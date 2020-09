Filmclub Lumière in Eindhoven stopt na 68 jaar

EINDHOVEN - Na 68 jaar stopt de Eindhovense filmclub Lumière. Ooit waren er zeventig leden, nu zijn het er vijftien en flink op leeftijd. Gelukkig ontfermt Eindhoven in Beeld zich over de erfenis.

Met opgeheven hoofd hebben de vijftien leden het lot van de Eindhovense filmclub Lumière bezegeld. Tijdens de algemene ledenvergadering, donderdag 24 september, stemde iedereen in met het voorstel van het bestuur het licht uit te doen. ,,Het had geen zin meer”, vertelt voorzitter Phocas Kroon. ,,We zijn bijna allemaal op leeftijd. De meesten filmen nog wel eens, maar van monteren tot iets moois kwam het nog zelden. Meestal beperkten we ons tot het bekijken van oude films.”

Digitaal opgeslagen

Toch moet dat geen straf geweest zijn. Het archief bevat ruim 300 films, variërend van documentaires en speelfilms tot animaties en humoristische één-minuutfilms. Kroon heeft ze allemaal digitaal opgeslagen en laat er een paar zien, tot genoegen van secretaris Toon Thielemans. Zoals Blanken en kleurlingen van Jan en Alice Melis, uit 1958. Naar aanleiding van de rassenrellen in het Amerikaanse Little Rock een jaar eerder had het paar houten blanke wasknijpers naast plastic gekleurde geplaatst. Resultaat: een kritische animatiefilm. Thielemans zelf schreef het script van een één-minuutfilm opgenomen in Nuenen en we zien De Lamp, een documentaire over de handmatige productie van de kooldraadlamp, waarvoor Kroon mocht filmen in het oude Philipsfabriekje aan de Emmasingel. Het huidige Philips Museum is er blij mee.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Still uit film De Lamp © Geert Van Elten

Lumière werd in april 1952 op initiatief van fotograaf Huugh Teune opgericht, met als doel natuurlijk het vertonen van de films aan elkaar en elkaar te stimuleren en helpen. Met succes, getuige de gewonnen filmprijzen in de eerste jaren, met als hoogtepunt de gouden Unica medaille in 1963 voor genoemde animatiefilm van Melis. ,,Zie het maar als de beste van de wereld”, zegt Thielemans. Zelf heeft hij zich bekwaamd in documentaires. Zo was hij met zijn camera te gast in de Achelse Kluis in de laatste maanden voordat de monniken er vertrokken. Dat leidde weer tot zestien gefilmde portretten van zusters Franciscanessen in Oirschot.

Geen hoge pet

Kroon sloot zich in 1974 aan bij de filmclub, Thielemans acht jaar later. Beiden hadden geen hoge pet op van de amateur speelfilms uit die tijd. ,,Slechte scripts, matig acteerwerk”, meent Kroon. ,,Ik hing een briefje op het prikbord van het Augustinianum. Die school bleek een toneelclub te hebben. Uiteindelijk hebben we de film Eendagsvliegen gedraaid, en later nog twee andere. Het was een leuke samenwerking.”

Tot Kroons plezier bleek de filmafdeling van de historische website Eindhoven in Beeld (EiB) bereid zich te ontfermen over het archief van Lumière. ,,Ze gaan ze rubriceren en uiteindelijk allemaal toegankelijk maken voor het publiek.” Hij kan beter ‘we’ dan ‘ze’ zeggen, want hij heeft zich aangemeld als vrijwilliger bij EiB. Ook Thielemans heeft interesse in de overstap.

Volledig scherm Still uit film De Lamp. © Geert Van Elten