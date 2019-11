Filmende Eindhovense serieverkrachter sloeg al eerder toe toen hij 17 was

DEN BOSCH - De van serieverkrachtingen verdachte Eindhovenaar Jonathan M. die deze zomer tweemaal toesloeg en zijn daden filmde, heeft op zijn 17e ook al een meisje mishandeld en verkracht. Er ‘knapte toen iets’ in zijn hoofd. Hij werd veroordeeld tot behandeling.

Officier van justitie Wineke Wichern verdenkt Jonathan M. (25) er van dat hij deze zomer een Franse toeriste meenam naar de Genneper parken en daar verkrachtte. Een paar dagen later dwong hij een meisje (15) achterop de fiets te zitten en nam haar, met geweld, in de bossen tussen Valkenswaard en Waalre. Het OM laat hem nu opnieuw onderzoeken. Het heeft er alles van dat de behandeling niet afdoende was.

Naar nu blijkt heeft hij eind oktober 2011 eveneens een meisje (16) verkracht. De politie maakte dat toen pas een maand later bekend. Jonathan M. werd die avond meteen gezien door de portiers en opgepakt. Opmerkelijk is dat de man ook deze zomer de volgende dag al werd gepakt, opnieuw grotendeels op basis van zijn signalement.

Ruggelings

Acht jaar geleden sprak Jonathan M. op een zaterdagavond een meisje aan op het Stratumseind. Ze zouden naar een andere kroeg gaan maar kwamen terecht bij de Karperdonkse Plas en zoenden wat. Opeens schopte hij haar benen onder haar vandaan waardoor ze ruggelings viel. Hij sloeg haar en dwong haar tot seks. Het meisje vluchtte daarop weg, terug naar het Stratumseind.

Jonathan M. bekende het maar deels. Er ‘knapte iets in zijn hoofd . Dat gebeurde wel vaker en ook dan sloeg hij mensen. Nu ging het verder, al had hij dat niet gewild, zei hij tijdens de rechtszitting. Flink wat deskundigen hebben zijn geest onderzocht en zagen heel wat stoornissen. Deels kwamen die uit een foute jeugd. Hij stond daardoor ook ‘angstig in het leven’ en kon zich niet beheersen.

Het OM stelde in navolging van adviezen behandeling voor. De rechtbank veroordeelde hem tot plaatsing, voor twee jaar, in een inrichting. Ook dat was voorwaardelijk, zolang hij zich liet behandelen.

Internet

Bij een tussentijdse zitting dinsdag bij de Bossche rechtbank, vertelde Wichern dat M. opnieuw wordt onderzocht, een zogenaamd tripel-onderzoek door psychiater en psycholoog. Dat kan leiden tot een advies voor tbs, al dan niet onder dwang. Zijn advocate Alexandra Greve zei dat daar cliënt meewerkt aan het onderzoek.