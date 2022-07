Filmmaker Xavier vertelt bijzondere Brabantse verhalen: Mariabeeld met heftig verleden is zijn inspiratiebron

PS­V-rechtsback Sambo lijkt zich alsnog op te kunnen maken voor verhuur

Het ziet ernaar uit dat PSV-rechtsback Shurandy Sambo nu niet in aanmerking komt voor een definitieve plek in de A-selectie van zijn club. De 20-jarige verdediger gaf in de wedstrijden tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen een goede indruk, maar was zaterdag niet van de partij bij het duel van PSV met Real Betis. Trainer Ruud van Nistelrooij koos voor Ki-Jana Hoever en Phillipp Mwene in de selectie.

25 juli