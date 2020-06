Filmpje pikken nieuwe stijl: in een zee van lege stoelen even niet aan corona denken

Spannend, naar de film! Nee, geen romantische date dit keer, maar een filmpje pikken in coronatijd. Is dat eigenlijk wel verantwoord? ,,Ik vind van wel hoor”, zegt Lia (58) uit Veldhoven. Samen met haar Nijmeegse kleinzoon Bastiaan (13) wacht ze maandagmiddag voor de Vue in Eindhoven, tot ze een kwartier voor aanvang van de film A Star is Born naar binnen mogen: zo staat het in het veiligheidsprotocol. ,,We gaan ervan uit dat ze voldoende maatregelen hebben genomen. En er zitten sowieso niet meer dan 30 mensen. Dat is natuurlijk pure luxe. Voor het publiek dan.” Haar kleinzoon knikt: ,,Behalve bij een komische film”, zegt hij. ,,Dan wil je toch met zoveel mogelijk mensen lachen.” Bastiaan heeft het ‘filmpje pikken’ echt gemist, hij is filmverslaafd, zegt hij. ,,Film kijken doe je nu eenmaal het beste in de bioscoop. Hopelijk hebben ze nog wel popcorn.”

Ook het Eindhovense stelletje Bart (26) en Melanie (22) durft het aan. Bart: ,,Wij behoren niet tot de risicogroep en als iedereen de richtlijnen volgt is er weinig aan de hand.” Melanie: ,,We hebben de film al gezien, maar voor ons is dit vooral een ontspanningsmomentje.”