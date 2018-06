Filmploeg Eindhovense regisseur teleurgesteld in Kijkwijzer: 'Ouders weten best wat kinderen aankunnen'

Een verborgen parel in hartje Eindhoven

15:24 EINDHOVEN - Het ligt nog een beetje verscholen, niet direct in de loop of in het zicht: de nieuwe horeca-strip aan het toekomstig Victoriapark in Eindhoven, achter het voormalige gebouw van Philips Lighting. Inmiddels zijn daar vier horecazaken open: Brownies & Downies, Zwart wit Koffie, Martini’s by Roma en Restaurant Victoria.