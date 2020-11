Finale Tromp Concours met holgrammen op het Eindhovense podium: niet ideaal, wel goed

Eindhoven

Winnaar van Tromp Percussion 2020 is Agostinho Sequeira (1998), geboren in Portugal, studerend en wonend in Amsterdam. Hij was er niet, net zoals de twee andere finalisten, de overige kandidaten, de jury en het publiek er dit jaar niet waren.

Fijn dat de techniek heeft geholpen

Toch was het een echte finale. De spelers waren er dan niet fysiek, een hologram wekte toch minstens de suggestie. Ideaal? Nee, daar is iedereen het over eens, inclusief juryvoorzitter Arnold Marinissen. Maar: ,,Fijn dat het concours is doorgegaan! En fijn dat de techniek ons heeft geholpen. Zo goed zelfs dat er vanmiddag momenten waren dat ik vergat dat ik naar een hologram zat te kijken.”

De van tevoren opgenomen finalisten werden in de grote zaal van het Muziekgebouw geprojecteerd op een dun doek, naast het live-begeleidende Asko|Schönberg Ensemble onder leiding van Gregory Charette. Levensecht en goed gelukt, jammer dat het geprojecteerde beeld en het orkest naast elkaar stonden en dat de dikke rand van het flinterdunne doek die scheiding benadrukte. Muzikaal was er nauwelijks scheiding. De drie verschillende uitvoeringen van het concourswerk Move like this van Judd Greenstein waren letterlijk en figuurlijk prima op maat.

Quote Het typische Tromp-ge­voel ontbrak Teamlid, Tromp Concours

Is Marinissen gewend om deze weken in de duiventilachtige dynamiek van een internationaal komen en gaan door te brengen, dit jaar was het concours een ‘cleane, overzichtelijke’ aangelegenheid. Beetje verloren gevoel gaf het, geeft hij toe, en niet alleen bij hem. ,,Het typische Tromp-gevoel ontbrak, de hectiek die spanning geeft, maar ook gezelligheid”, zo verwoordde een van teamleden het.

Finalisten ontliepen elkaar weinig

Hoe het ook zij, de keuze voor de winnaar was unaniem, hoewel het niveau van de drie finalisten elkaar weinig ontliep. ,,Het balletje had zo maar de andere kant op kunnen rollen”, zegt Marinissen, die daarmee zijn waardering uitspreekt voor Nozomi Hiwatashi (2e prijs) en Meng-Fu Hsieh (3e prijs). Agosthinho Sequeira, door de juryvoorzitter een ‘magisch, toegewijd en charismatisch speler’ genoemd, was ook favoriet bij de pers en het in grote getale online volgende en stemmende publiek.

Finale Tromp Percussion 2020, Muziekgebouw Eindhoven, livestream.