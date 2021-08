Finale WK voetbal deed Fiësta del Sol de das om

PSV legt voor het eerst in de historie een Cyprioti­sche speler vast: Konstanti­nos Evripidou

31 juli PSV heeft zaterdag de 16-jarige Cypriotische middenvelder Konstantinos Evripidou voor drie jaar vastgelegd. Het talent was eerder deze zomer op stage in Eindhoven en liet daarin een goede indruk achter. PSV deed de verdedigende middenvelder een aanbieding en de zaak was daarna snel rond.