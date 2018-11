Finance Network in Eindhoven biedt hulp bij het verlagen van de vaste lasten

Geen vervolging om dode bij bouwcontai­ner in EIndhoven

10:48 DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie (OM) ziet af van vervolging van een 35-jarige man in de zaak rond een containerbrand in Eindhoven. Op 28 september vond de brandweer bij het blussen van een brand in een bouwcontainer aan de Achtseweg Zuid een dode, dakloze man (39), die buiten de verwoeste keet lag. Hij bleek om het leven gekomen door de brand.