Financiële situatie Catharina Ziekenhuis fors verslechterd

Kritische grens om rekeningen te betalen

Ziekenhuizen krijgen in deze coronatijd steun van zorgverzekeraars maar dat is vooral om te voorkomen dat ze in de problemen komen. Als het rendement vorig jaar onder druk stond, is het dit ‘coronajaar’ volgens BDO moeilijk om dat te verbeteren. In het jaarrapport meldt het Catharina Ziekenhuis zelf dat 2019 ‘geen succesvol jaar’ was waarbij de begroting niet is gehaald. Het ziekenhuis moest voor de coronacrisis al veel personeel inhuren. Ook zegt het ziekenhuis moeilijk te kunnen groeien en is er zorg geleverd boven de afspraken met verzekeraars, die niet is vergoed.