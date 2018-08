FinFonFeest in Achtse Barrier in Eindhoven nog verder uitgebereid

EINDHOVEN - Het FinFonFeest in de Achtse Barrier op zondag 26 augustus heeft nog meer te bieden dan voorgaande jaren. De informatiemarkt en het entertainment is weer verder uitgebreid.

Het combineren van de FinFonmarkt en de open dag van het leefbaarheidsteam van de wijk Achtse Barrier is vorig jaar zo goed bevallen, dat de opzet grotendeels hetzelfde blijft. Martin van de Goor van de organiatie: ,,We zijn nog verder aan het uitbreiden. Er komt meer entertainment in de vorm van bands en koren die optreden. Nieuw dit jaar zijn de diorama’s, miniatuurlandschappen”.

De markt die begonnen is als garageverkoop op de Finistèrelaan en Fontainebleaulaan is uitgegroeid tot een grote zomermarkt in en rond wijkcentrum De Mortel. Op de infomarkt staan dit jaar niet alleen organisaties die actief zijn in de wijk, maar wordt ook informatie gegeven over vergroening. Zo zijn kan er een proefrit gemaakt worden met elektrisch aangedreven auto’s en geeft Elz’ (Eerstelijns zorg) informatie over gezond zijn en blijven.

Op het open podium kunnen artiesten in spe hun kunnen tonen. Wie zin heeft, kan er zingen, muziek maken of een gedicht voordragen. Ook zijn er kinderactiviteiten.