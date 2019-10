Finse school bij klooster in Eindhoven kan niet gered worden

Het klooster en de nieuwbouw is bestemd voor woongroep 't Rondeel, die ook betrokken is bij het maken van de plannen. Voorzitter Jeannette Claessen is blij met de vooruitgang die het project nu doormaakt. Dat heeft wel veel tijd gekost, onder meer om de toekomst van de Finse school te onderzoeken. Maar nu verwacht Woonbedrijf eind dit jaar de bestemmingsplanwijziging en de vergunning aan te gaan vragen, zodat de bouw rond de zomer kan beginnen. In het najaar van 2021 is dan de oplevering. ,,En dus kunnen wij ook concreet nieuwe bewoners gaan werven, nu duidelijk is dat ze er over twee jaar kunnen gaan wonen", aldus Claessen. De groep bestaat nu uit negen huishoudens terwijl er plaats is voor 28.