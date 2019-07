FIOD doet inval bij Auto Corsten in Mariahout, landelijk 500 auto's in beslag genomen

EINDHOVEN - Bij Auto Corsten in Mariahout is maandagochtend een inval gedaan door de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD). Ook op andere plekken in het land zijn bij bedrijven invallen gedaan. Dit gebeurde in een onderzoek naar grensoverschrijdende btw-fraude, het ‘mogelijk faciliteren van witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto’s’.

De FIOD kan nog geen details geven over het onderzoek per bedrijf. Het is nog niet bekend waarvan het bedrijf in Mariahout wordt verdacht.

Bij het onderzoek zijn maandagochtend in totaal meer dan 500 auto's in beslag genomen bij vier autobedrijven.

De politie en de FIOD hebben met 175 medewerkers doorzoekingen gedaan bij de vier bedrijven. Zij doorzochten in totaal negen bedrijfspanden en zes woningen.

21 miljoen euro

Volgens de politie is het btw-nadeel in totaal 21 miljoen euro in dit onderzoek. Er is niemand aangehouden. Behalve op meer dan 500 auto’s, is ook beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie, in totaal 350.000 euro en op 25 bankrekeningen bij de vier bedrijven.

Contant geld

De bedrijven zouden tweedehands leaseauto’s hebben verkocht aan buitenlandse autohandelaren tegen grote sommen contant geld. Vanaf 2017 tot en met het 1e kwartaal van 2019 hebben zij vermoedelijk voor ongeveer 120 miljoen euro aan auto’s geëxporteerd. Zij worden behalve van btw-fraude en valsheid in geschrift ook verdacht van het structureel overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

‘Ploffers’

De auto’s die werden verkocht door de autodealers werden op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Volgens FIOD-voorlichtster Wietske Visser ging het om zogenoemde ‘ploffers’. ,,Deze bedrijfjes zijn in het leven geroepen om mee te frauderen. Op het moment dat ze btw moeten betalen ploffen ze; ze verdwijnen in niet niets of gaan failliet.’’ De eigenaar van zo’n ploffer is een zogenaamde katvanger. In werkelijkheid zouden de auto’s rechtstreeks geleverd zijn aan autohandelaren in Duitsland die de auto’s verkochten op de Berlijnse automarkt.

De autobedrijven worden ervan verdacht dat ze kennis hadden van de constructie, en hadden ze dus geen recht op het nultarief bij de export van de auto’s. Als ze dit tarief toch toepassen bij de btw-aangifte, is dat strafbaar.