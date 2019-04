Fiod zat fout met inval bij accountant BDO Eindhoven

Thema Van wie is die stad? bij lezing in biblio­theek Eindhoven

9:33 EINDHOVEN - Cultuurfilosoof René Boomkens is donderdag 11 april te gast in de bibliotheek in Eindhoven. Hij geeft daar op uitnodiging van Wij in de Stad en de Werkplaats Publieke Bezinning een lezing.