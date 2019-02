First Lego League in Klokgebouw Eindhoven: Wie heeft de slimste robot?

Ruim 10.000 in kinderen in heel Nederland, België en Luxemburg kropen afgelopen maanden in de huid van wetenschapper tijdens hun onderzoek naar leven in de ruimte is. In de regiofinales lieten de leerlingen zien hoe zij die problemen oplossen en gingen ze de strijd aan met hun zelfgemaakte robots. De 50 winnaars reisden dit weekend naar het Klokgebouw in Eindhoven af voor de landelijke finale, de First Lego League. Ieder team heeft zijn eigen kraampje waar oplossingen voor de meest diverse problemen worden gepresenteerd, zoals een VR-bril met een racespel dat astronauten het gevoel geeft weer even op aarde te zijn en zo heimwee tegengaat.