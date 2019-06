Fiscus saboteerde onderzoek rond Eindhovens gastouderbureau

Ode aan de vluchte­ling in ‘Planctus cygni’

11:15 EINDHOVEN - Zaterdag 22 juni klinkt in Muziek in de Cathrien in Eindhoven de cantate 'Planctus cygni' voor koor, sopraan en duduk. Gerard Beljon schreef het werk in opdracht van het Gregoriaans Festival in Den Bosch.