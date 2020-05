Fitnessen in een open tent? Eindhoven keurt het af, tot verbijstering van sportcentrum Essink

Een open tent van 150 vierkante meter en vier meter hoog in de buitenlucht. Sportcentrum Essink uit Eindhoven dacht met die Pop Up Gym dé oplossing te hebben voor hun klanten. Maar de gemeente zet er echter een streep door, de Veiligheidsregio keurt dergelijke plannen af.

De tent was al besteld, zo overtuigd was manager Rens Essink van het gelijknamige sportcentrum in de Genneper Parken van zijn plan om (een kleine hoeveelheid) klanten in de buitenlucht te laten sporten. Essink kwam tot dat idee omdat fitnesscentra en/of sportscholen vorige week te horen kregen dat ze vanwege het coronavirus nog tot 1 september dicht moeten blijven én omdat ook mensen boven de 18 jaar weer buiten mogen sporten.

En dus zoeken eigenaren naar creatieve oplossingen: Essink zag collega's in onder meer Beverwijk en Ter Apel al groepslessen geven en/of fitnessapparatuur uitstallen in een tent. ,,In die tent zouden vijftien mensen kunnen sporten, iedereen heeft dan tien vierkante meter voor zichzelf. En de zijkanten zijn open. Dan is er dus ruimte genoeg”, zegt Essink. Via een app zouden klanten zich in kunnen schrijven, zodat er niet te veel mensen komen.

Op papier is het een mooi plan: het sportcentrum staat te springen om klanten weer te kunnen laten sporten. Máárr, de gemeente Eindhoven vindt het onverantwoord: het dilemma van sporten in een tent of onder een overkapping is voorgelegd aan de Veiligheidsregio en die stelt juist dat het verboden is. De reden? ‘Een tent, die eventueel weer dicht te maken is of waarbij muren van een gebouw als windvanger kunnen dienen, biedt de verleiding om bij regen, wind of kou toch dichter bij elkaar te sporten dan toegestaan is.’ De gemeente houdt kortom vast aan de interpretatie van de noodverordening: buiten is in de open lucht. Dat geldt voor iedereen.

Frustratie

Essink reageert ‘teleurgesteld, gefrustreerd en verbijsterd’. ,,Ik begrijp dat je met een tent de grens opzoekt, maar hij is vier meter hoog en ook aan alle kanten open. Er kan een vrachtwagen onderdoor rijden”, stelt Essink, die baalt. En hij begrijpt de willekeur in verschillende gemeenten ook niet. Hij beseft dat hij de teleurstelling moet slikken en is dan ook druk met het bedenken van andere ideeën, zoals bootcamps en andere buitenactiviteiten.

Want nu komt er weinig binnen, Essink heeft de abonnementsgelden tijdelijkopgeschort. Dat scheelt flink, per dag komen er normaal zo'n 400 mensen bij Essink, en die klanten moeten vooralsnog tot september wachten. ,,Een mokerslag. Daarom had ik gehoopt dat we met onze Pop Up Gym konden beginnen. Dat was financieel misschien slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar we willen ook graag onze klanten behouden.”