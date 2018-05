Flamencogitarist Tijn van der Sanden maakt examen Spaans havo: 'Ik leerde de taal in de praktijk'

Opinie Er is geen sprake van pensioen­roof

10:17 Voor de tweede keer heeft Wilma Berkhout in het Eindhovens Dagblad de kans gekregen om een verhaal te vertellen dat veel mensen graag willen lezen. Er heerst onvrede over de gang van zaken met de pensioenen en het verhaal suggereert dat de oorzaak wordt bloot gelegd. Niets is minder waar. Het verhaal is niet gebaseerd op feiten. Dat schrijft Jan van den Brink in dit ingezonden stuk. Hij heeft jarenlange ervaring met pensioenen, eerst bij een verzekeringsbedrijf, later bij de vakbond als bestuurder en pensioenadviseur en als bestuurder van diverse pensioenfondsen.