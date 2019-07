Flats De Bakermat op Marconiplein in Eindhoven verkocht, woningen Next in verkoop

De bouw van De Bakermat zou eerder dit voorjaar beginnen, maar dat is vertraagd. Volgens directeur Ferdinand Gremmen van SDK Vastgoed heeft dat te maken met de afwikkeling van de verkoop aan de belegger, de bouwmarkt die onder druk staat én de grote druk op het ambtelijk apparaat. ,,Daardoor kost het veel tijd om alles goedgekeurd te krijgen bij de gemeente", aldus Gremmen. Aannemer is Stam + De Koning Bouw, net als SDK een dochteronderneming van VolkerWessels.

De bouwer is momenteel al actief op onder meer Strijp-S waar de woontorens Sixty5 en The Fizz worden gebouwd aan het spoor. Sixty5 (Philitelan 65) is ongeveer tot de helft gevorderd, de rest volgt getrapt. De 105 grotere appartementen zijn verkocht aan Reggeborgh dat ze gaat verhuren in het duurdere segment. De bouw van The Fizz ernaast is net begonnen. Daar heeft IC Campus de 199 kleine appartementen gekocht voor de verhuur aan studenten en jongeren.