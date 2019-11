Flink aanpoten tijdens Natuurwerkdag

EINDHOVEN - Samen aan de slag in de natuur tijdens de landelijke Natuurwerkdag op zaterdag. Vrijwilligers gingen op diverse locaties in Eindhoven aan het werk om bomen en struiken te snoeien en te planten. De Herdgang was een van de plekken.

Tot een uur of elf is het koffie drinken onder een geïmproviseerd zeiltentje. Het regent te hard om de honderdvijftig tot tweehonderd bomen te planten in het bos bij de Herdgang in Eindhoven-Noord. Maar als het zonnetje doorbreekt kan het werk beginnen.

De deelnemers aan de Natuurwerkdag krijgen het al snel warm. ,,Als je dit niet dagelijks doet, is het inderdaad flink aanpoten”, zegt Johan Arts lachend. Arts is locatieleider en werkzaam bij Bosgroep Zuid Nederland (adviesorgaan voor gemeente Eindhoven). ,,We gaan vandaag alle open plekken langs. Dit bos is bewust gekozen. Door de hevige storm, afgelopen juni, zijn hier flink veel gaten gevallen. De soorten die we gaan planten zijn bedoeld om de diversiteit van het gebied te vergroten.” Per plek wordt gekeken welke soort, waar komt te staan. Heeft de boom of struik juist zon of juist schaduw nodig, licht is bepalend. ,,De boom mag niet in de humuslaag geplant worden”, zegt Anne-Marie uit Veldhoven. Zij heeft juist ‘haar’ eikenboom in de grond gezet ,nadat er eerst duidelijke boomplantinstructies zijn gegeven. ,,Je moet eerst een gat graven in de aarde, dan de plant erin, aandrukken, nog een keer omhoog trekken en dan pas goed aandrukken.”

Alle bomen die vandaag geplant worden, zijn geadopteerde bomen. Tijdens de Dutch Design Week in oktober had designstudio Atelier NL in de studio een bos staan. Bezoekers konden een boom of struik adopteren. De gemeente Eindhoven heeft het aantal geadopteerde bomen en struiken verdriedubbeld. Ruim vijfhonderd bomen verspreidt over drie locaties: De Herdgang, Dommeldal en het Voedselbos. Nadine Sterk van Atelier NL: ,, Het is een mooie manier om mensen aan het denken te zetten over de natuur en een gesprek aan te gaan. Kies je een boom of struik, voedselproducerend of niet? Met het project willen we dat mensen zich bewust worden van en betrokken raken bij de natuur.”