Flink meer geld voor vrouwenopvang in Eindhoven, ook meer aandacht voor jeugdprostitutie

EINDHOVEN - Een beter eerste gesprek, goede locaties voor begeleiding en meer aandacht voor jonge vrouwen die slachtoffer zijn van jeugdprostitutie of mensenhandel. De maatschappelijke organisatie Neos krijgt flink meer geld voor de vrouwenopvang in Eindhoven.

Neos is in Eindhoven verantwoordelijk voor de opvang van vrouwen die bijvoorbeeld in een gevaarlijke thuissituatie zitten. Ook de opvang van eventuele kinderen hoort daar dan bij. Ook hele gezinnen melden zich bij Neos. Niet vanwege geweld maar bijvoorbeeld omdat ze dakloos zijn geraakt. Voor gezinnen zijn de reguliere opvanglocaties voor daklozen vaak geen geschikte plek.

Zeven ton extra

Landelijk kampen organisaties voor vrouwenopvang met problemen, met name veroorzaakt door de gebrekkige in-, door- en uitstroom. Het Rijk stelde daarom vorig jaar al extra geld beschikbaar aan gemeenten. Neos krijgt nu voor dit jaar nog twee ton euro extra en voor 2022 nog eens ruim zeven ton.

Volgens Raoul Bakkes, directeur van Neos, is er het afgelopen jaar bijvoorbeeld nog meer aandacht gegaan naar het eerste gesprek. ,,Zodat we meteen een goed beeld krijgen wie er voor ons zit. Wat is de ernst van de situatie. Is er alleen wat ondersteuning nodig of moet iemand naar een veilige locatie gebracht worden, desnoods buiten Eindhoven. Ook wordt het geld gebruikt voor extra begeleiding van kinderen die ongewild slachtoffer worden van de situatie. We willen de kans dat ze hier een trauma aan overhouden zo klein mogelijk maken.”

Extra inzet komt er ook om nieuwe geschikte locaties te vinden waar Neos vrouwen tijdelijk onderdak kan bieden. Bakkes: ,,De crisisopvang is goed om vrouwen een veilig eerste onderkomen te geven maar in veel gevallen is het daarna beter om ze op een andere locatie nog wat extra begeleiding te kunnen bieden. Ook wij hebben echter te maken met een lastige woningmarkt.”

Topje van de ijsberg

Misschien wel de moeilijkste opgave is het verbeteren van de opvang voor slachtoffers van jeugdprostitutie en mensenhandel. Bakkes: ,,Er is een groep in beeld maar wij denken dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Vertrouwen winnen is bij deze groep heel belangrijk en daar hebben we dus extra mensen voor nodig die daar werk van maken.”

Het aantal vrouwen dat zich meldt voor hulp is volgens de directeur van Neos al een tijdje vrij stabiel. ,,We hadden verwacht dat het er meer zouden zijn vanwege corona. Bijvoorbeeld door de spanningen in gezinnen vanwege het thuiswerken. Het kan ook zijn dat er minder meldingen waren omdat de scholen bijvoorbeeld een tijd dicht zijn geweest. Veel meldingen over geweld in gezinnen komen normaal gesproken van die scholen. We merken ook dat de meldingen die wél binnenkomen vaak wat ernstiger van aard zijn.”