Flinke boete voor automobilist (76) voor ongeluk in Eindhoven waarbij motorrijder zwaargewond raakte

Stem Brabantse jonge boeren klinkt steeds krachtiger; ‘Onze onervaren­heid is juist een kracht’

TILBURG/EINDHOVEN - De Brabantse jonge boeren, verenigd in het BAJK, krijgen steeds meer een stem in het debat over de toekomst van de landbouw. Maar de ambities reiken verder; de club wil in de komende jaren nog zichtbaarder worden. ‘We zijn continu bezig met de vraag: wat is nodig om over tien jaar boer te zijn in Brabant?’