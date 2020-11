Flinke celstraffen voor overvallen in Eindhovense drugswereld

Slachtof­fer (16) aanslag Moreelsel­aan in Eindhoven wacht lang herstel, politie zoekt tweede verdachte

12:34 EINDHOVEN - De politie zoekt nog naar een tweede verdachte van de brandstichting aan de Moreelselaan in Eindhoven. Bij de aanslag in juli dit jaar raakte een toen 16-jarige jongen ernstig gewond. Hij lag op de bank te slapen en liep tweede- en derdegraads brandwonden op. Het slachtoffer is inmiddels uit ziekenhuis. ,,Maar zijn herstel gaat lang duren.”